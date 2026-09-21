HUMMELO — Bennie Jolink ontvangt oeuvreprijs Hollandse Meester

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Foto: PR

Bennie Jolink ontvangt de oeuvreprijs Hollandse Meester tijdens de Buma NL Awards. De awardshow vindt maandag 28 september plaats in Poppodium 013 in Tilburg. Dat hij de prijs krijgt, werd woensdag 16 september bekendgemaakt. Buma Cultuur reikt deze onderscheiding uit aan personen die langdurig een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse muziekcultuur. Jolink wordt geëerd vanwege zijn muzikale carrière en zijn rol in het landelijk bekendmaken van rockmuziek in het Achterhoeks dialect.

In 1973 legde Jolink samen met drummer Jan Manschot de basis voor Normaal. Enkele jaren later koos de band bewust voor teksten in de streektaal. De landelijke doorbraak kwam in 1977 met het nummer Oerend Hard. Daarmee begon een bijna veertig jaar durende carrière.

Volgens Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, vormde het Achterhoekse dialect geen belemmering om ook buiten de regio een groot publiek te bereiken. Normaal groeide uit tot een nationaal bekende band en maakte streektaal populair binnen de Nederlandse rockmuziek.

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Tijdens de Buma NL Awards worden naast de oeuvreprijs ook andere prijzen binnen de Nederlandstalige muziek uitgereikt.

Meer informatie over de uitreiking is te vinden op de website van Buma NL.