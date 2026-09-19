WINTERSWIJK — Museum Villa Mondriaan zoekt nieuwe vrijwilligers voor diverse taken

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Museum Villa Mondriaan in Winterswijk nodigt mensen uit die interesse hebben om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Op woensdag 30 september is er een inloopavond waar belangstellenden het museum kunnen bezoeken, het team kunnen ontmoeten en kunnen ontdekken welke werkzaamheden er voor vrijwilligers zijn.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het museum en zijn actief op verschillende plekken, zoals bij de entree, in de museumzalen en tijdens speciale activiteiten. Ook achter de schermen is er ondersteuning nodig. Ervaring is niet vereist; enthousiasme en interesse in kunst en het museum zijn belangrijker. Afhankelijk van persoonlijke voorkeuren kunnen vrijwilligers verschillende taken uitvoeren.

Tijdens de inloopavond vertellen medewerkers en huidige vrijwilligers over hun rol en de mogelijkheden om mee te doen. Er is ruimte om vragen te stellen en kennis te maken met het team. Rond 19.00 en 19.30 uur starten rondleidingen waarbij bezoekers ook achter de schermen kunnen kijken.

Na de rondleiding is er gelegenheid om onder het genot van koffie of thee verder in gesprek te gaan met medewerkers en vrijwilligers. Het museum betrekt vrijwilligers bij het dagelijkse werk en bij tentoonstellingen en activiteiten. Daarnaast organiseert Villa Mondriaan regelmatig een borrel voor vrijwilligers. Wie langere tijd actief is, ontvangt een Museumkaart.

De inloopavond vindt plaats op woensdag 30 september van 18.30 tot 20.00 uur aan de Zonnebrink 4 in Winterswijk. Aanmelden vooraf is niet nodig.