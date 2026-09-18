WINTERSWIJK — Winterswijk krijgt speciale rolstoel voor patiënten in laatste levensfase

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Patiënten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) die zich in hun laatste levensfase bevinden, kunnen voortaan gebruikmaken van een speciale rolstoel. De rolstoel is bedoeld voor mensen die naar huis gaan en extra ondersteuning nodig hebben om bijvoorbeeld nog even naar buiten te kunnen of comfortabel bij hun naasten te zitten.

Het SKB ontving de rolstoel in juli dankzij een samenwerking met hulpmiddelenleverancier Medipoint. Het initiatief kwam van ergotherapeut Marieke Heister. Zij diende haar idee in via de Wensboom van het ziekenhuis, waar medewerkers, patiënten en naasten voorstellen kunnen indienen om de zorg en het verblijf van patiënten te verbeteren.

Volgens Heister waren patiënten voorheen vaak aangewezen op een transportrolstoel. Die is vooral bedoeld om iemand te vervoeren en biedt niet altijd voldoende ondersteuning en comfort om langere tijd te zitten. Bovendien moesten patiënten of hun familie zelf een geschikte rolstoel regelen.

Na het indienen van de wens onderzocht het SKB samen met Medipoint welke oplossing mogelijk was. De nieuwe rolstoel staat in het ziekenhuis en kan door zorgverleners worden meegegeven wanneer een patiënt deze nodig heeft. De rolstoel mag worden gebruikt zolang dat noodzakelijk of wenselijk is.

Medipoint verzorgt het onderhoud en haalt de rolstoel weer op wanneer deze niet meer wordt gebruikt. Volgens de betrokken organisaties voorkomt deze werkwijze extra regelwerk voor patiënten en familieleden in een periode waarin al veel op hen afkomt.

Meer informatie over de zorg van het ziekenhuis staat op de website van het SKB. Informatie over zorghulpmiddelen is te vinden bij Medipoint.