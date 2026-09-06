WINTERSWIJK — Per Te draait op 22 september in Filmhuis Winterswijk

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Foto: PR

Op dinsdag 22 september vertoont Filmhuis Winterswijk de Italiaanse film Per Te drie keer: om 16.00, 18.30 en 21.00 uur. De film vertelt het verhaal van Paolo, die op zijn veertigste ontdekt dat hij een zeldzame vorm van Alzheimer heeft. Dit zet zijn leven en dat van zijn vrouw Michela en hun elfjarige zoon Mattia volledig op zijn kop.

De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en laat zien hoe Paolo en zijn gezin omgaan met de ziekte. Ondanks het zware onderwerp is Per Te geen zwaar drama, maar juist een luchtige en ontroerende film. Paolo en zijn familie proberen de toekomst met humor en veerkracht tegemoet te treden, waarbij de film vooral een lofzang is op plezier, genieten en de kracht van liefde.

De vergeetachtigheid van Paolo wordt steeds duidelijker, maar de ziekte dwingt het gezin ook tot een andere kijk op het leven en wat echt belangrijk is. Recensies prijzen de film om de dynamiek tussen de hoofdpersonen en de manier waarop het onderwerp Alzheimer op een opgewekte, bijna komische manier wordt benaderd.

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De voorstellingen vinden plaats in het Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat 4-8 in Winterswijk. De kassa gaat 30 minuten voor aanvang open. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de website van Skopein. Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden opgehaald, anders vervalt de reservering.

Filmhuis Winterswijk benadrukt dat iedereen welkom is bij de vertoningen, ook zonder donateurschap. Donateurs krijgen wel korting op de entreeprijs. Meer informatie over het programma en reserveren is te vinden op de website van Skopein.