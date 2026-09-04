BREDEVOORT — Expositie van fotograaf Marcel van den Bergh in Koppelkerk Bredevoort

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Foto: Marcel van den Bergh

Van 18 september tot en met 15 november zijn in de Koppelkerk in Bredevoort verschillende series te zien van fotograaf Marcel van den Bergh. De expositie bevat onder meer een klimaatserie, de serie ‘Verborgen Landschap’ en een verzameling foto’s van gewone mensen in wijken, dorpen en steden.

Van den Bergh werkt al jarenlang voor De Volkskrant en legt daarbij niet alleen het grote nieuws vast, maar ook het alledaagse dichtbij huis. Hij zegt zelf dat zijn interesse steeds meer bij het nabije ligt, ondanks dat zijn werk hem over de hele wereld bracht. Zijn foto’s richten zich op onderwerpen die niet direct om aandacht vragen, waarbij zijn eigen verbazing het vertrekpunt is.

De fotograaf wil met zijn werk laten zien wat vaak over het hoofd wordt gezien, maar toch actueel is. Dit blijkt ook uit de jaarlijkse kalender van De Volkskrant, waarin zijn foto’s het Nederland tonen dat in drukke tijden bijna vergeten wordt. Lezers hebben hem laten weten dat zijn beelden soms een positieve invloed hebben op hun stemming.

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Marcel van den Bergh werd in 1967 geboren in Appeltern en studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunst Sint Joost in Breda. Sinds zijn afstuderen in 1991 werkt hij als freelancer en is hij verbonden aan De Volkskrant. Voor zijn journalistieke fotografie ontving hij onder andere 34 onderscheidingen bij de Zilveren Camera.

De expositie in de Koppelkerk is te bezoeken van vrijdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. Elke vrijdag, zaterdag en zondag zijn er rondleidingen om 14.00 en 15.00 uur. De toegang is op basis van een vrije gift.

Meer informatie is te vinden op de website van de Koppelkerk.