VARSSEVELD — Plattelandsdag en ambachtsbeleving bij Museumboerderij Het Hofshuus in Varsseveld

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Foto: Freek Wolsink

Op zondag 27 september 2026 vindt de tweede editie van de Plattelandsdag & Beleving plaats op het erf van Museumboerderij Het Hofshuus in Varsseveld. Tussen 12.00 en 17.00 uur worden bezoekers welkom geheten voor een middag met ambachten, streekproducten, landbouw, muziek en nostalgie. De toegang is gratis.

Na de succesvolle eerste editie keert het evenement terug met tientallen kramen en demonstraties. Het programma speelt zich vooral af op het buitenterrein rondom het museum, maar ook op de deel van de boerderij zijn kramen te vinden. Standhouders presenteren er hun ambachtelijke en streekgebonden producten, variërend van handgemaakte artikelen en keramiek tot honing, jam en kaas.

Naast de producten krijgen bezoekers ook de kans om oude ambachten van dichtbij te zien. Zo wordt er onder meer getoond hoe een traditionele midwinterhoorn nog met de hand wordt gemaakt. Het terrein krijgt een authentiek plattelandskarakter door de aanwezigheid van landbouwmachines en tractoren.

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Daarnaast zorgt live muziek op het muziekplein voor een gezellige sfeer. Een van de publiekstrekkers is het bakken van bolussen, die ter plekke worden bereid in de oude houtgestookte bakoven van Het Hofshuus. Bezoekers kunnen het bakproces volgen en genieten van de geur en smaak van versgebakken bolussen.

Om het evenement gratis toegankelijk te houden en een deel van de organisatiekosten te dekken, worden er tijdens de dag lootjes verkocht. Deelnemers maken kans op verschillende prijzen.

De Plattelandsdag & Beleving verbindt zo het platteland van vroeger en nu. Het is een gelegenheid om rustig rond te kijken, ambachtslieden aan het werk te zien, streekproducten te ontdekken, naar muziek te luisteren en mensen te ontmoeten op het historische erf.

Het evenement is geschikt voor bezoekers van alle leeftijden. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om met familie, vrienden of buren langs te komen en zich onder te dompelen in de sfeer van het Achterhoekse platteland.

De Plattelandsdag & Beleving is op zondag 27 september 2026 van 12.00 tot 17.00 uur op het erf van Museumboerderij Het Hofshuus in Varsseveld. De toegang is gratis.