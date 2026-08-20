GROENLO — The Eagles Legacy brengt eerbetoon aan The Eagles in De Mattelier

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Foto: PR

The Eagles Legacy speelt zaterdag 19 september in De Mattelier in Groenlo met de theatershow One of These Nights, een muzikale hommage aan de Amerikaanse rockband The Eagles.

De voorstelling begint om 20.30 uur en bevat bekende nummers zoals Hotel California, Take It Easy en Desperado. Tijdens het optreden worden videobeelden getoond die aansluiten bij de muziek en de geschiedenis van The Eagles.

The Eagles Legacy verwierf landelijke bekendheid door hun deelname aan het eerste seizoen van het televisieprogramma The Tribute: Battle of the Bands, waarin ze de finale bereikten. De band bestaat uit Bas van de Weijer, Hijlko Soepboer, Erwin Pijl, Gerben Visser, Joep Brouwer en Jim Schoonderwal.

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Kaarten kosten 27,50 euro. Daarnaast zijn er arrangementen beschikbaar met koffie, thee, cake, een drankje of een borrelplank. Kaarten en meer informatie zijn te vinden op de website van De Mattelier.

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