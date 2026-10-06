GROENLO — Grol speelt dit weekend meerdere wedstrijden, met zaalvoetbal op vrijdagavond

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Komend weekend staat er voor verschillende teams van Grol een druk programma op het veld en in de zaal. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober komen senioren, jeugd, meiden en het V+1-team in actie.

Vrijdagavond trapt Grol 1 Futsal het weekend af met een thuiswedstrijd tegen FC Brasil ’77 4. De aftrap is om 21.00 uur in de zaal.

Zaterdag spelen onder meer het gezamenlijke V+1-team van Grol en Longa ’30 en Grol 2 hun wedstrijden thuis. Het V+1-team ontvangt FC Winterswijk V+1 om 11.45 uur, terwijl Grol 2 om 16.15 uur SV Wisch 4 ontvangt.

Ook de jeugdteams zijn zaterdag actief. De wedstrijden beginnen al vroeg, met onder andere Grol O9-2 en Grol O10-5 die om 08.30 uur thuis spelen. Verder staan er diverse duels gepland tegen teams als SJO UNO ’21, SV Wisch, SJO MEC/Bredevoort, Longa, VIOD, DEO en FC Trias. De laatste jeugdwedstrijd is om 15.15 uur, wanneer Grol MO20-1 het opneemt tegen FC Trias MO20-1.

Op zondag speelt het eerste elftal van Grol een uitwedstrijd tegen WSV 1 in Apeldoorn. De aftrap is om 14.00 uur. Op sportpark Den Elshof in Groenlo begint het programma al om 09.30 uur met meerdere wedstrijden van lagere elftallen en het vrouwenteam. Zo spelen onder meer Grol 5, 6, 11, 8, 4, 7, 10, VR1 en 3 tegen verschillende tegenstanders.

Een geplande wedstrijd tussen GSV ’63 2 en Grol 9 op zondag om 10.30 uur is afgelast.

Het programma kan nog wijzigen. Het actuele overzicht is te vinden op de website van Grol.