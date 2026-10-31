WINTERSWIJK-MEDDO — Keiloop Meddo keert terug op 27 december met vijf afstanden

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Sportclub Meddo organiseert op zondag 27 december voor de 39e keer de Keiloop. De hardloopwedstrijd trekt jaarlijks deelnemers uit de regio, maar ook van verder weg en uit het buitenland.

Deelnemers kunnen kiezen uit vijf afstanden: een kilometer voor kinderen tot en met 9 jaar, en 3, 5, 10 of 15 kilometer voor de overige lopers. Wie meedoet aan de 1 en 3 kilometer ontvangt een medaille. Voor de snelste mannen en vrouwen op de 5, 10 en 15 kilometer zijn er prijzen.

Start en finish zijn bij Sportclub Meddo aan de Eibergseweg 1 in Winterswijk-Meddo. Daar is ook gelegenheid om te douchen en om te kleden. Voorinschrijven kan via de inschrijfpagina. Na-inschrijven is mogelijk op de dag zelf tot 30 minuten voor de start, zolang het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt.

Meer informatie over de Keiloop is te vinden op de website van Sportclub Meddo en op de Facebookpagina van de Keiloop.