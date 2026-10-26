OOST GELRE — Grol en RKZVC winnen thuis, Longa ’30 speelt gelijk en Erix ziet wedstrijd afgelast

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Foto: Marcel Houwer

Het voetbalweekend in Oost Gelre kende wisselende resultaten voor de lokale clubs. Grol en RKZVC behaalden zondag 25 oktober belangrijke thuisoverwinningen, terwijl Longa ’30 genoegen moest nemen met een gelijkspel. De wedstrijd van Erix tegen FC Eibergen ging vanwege het weer niet door.

Op sportpark Den Elshof in Groenlo versloeg Grol OBW uit Zevenaar met 3-1. Met zes punten uit vijf wedstrijden staat Grol nu negende in de tweede klasse J. Volgende week zondag speelt Grol een uitwedstrijd tegen VIOD in Doetinchem.

In Zieuwent boekte RKZVC zijn eerste competitiezege van het seizoen door FC Bergh met 3-2 te verslaan. Eerder dit seizoen speelde RKZVC gelijk tegen Vorden en FC Trias en verloor het van Pax en DVC ’26. Ook de tweede selectie van RKZVC won zondag, met 2-0 van Turkse Kracht 2. Het derde elftal won met 8-2 bij Varsseveld 8, terwijl RKZVC 4 en 5 hun wedstrijden verloren. Zaterdag 31 oktober speelt RKZVC 1 uit tegen Concordia-W.

Longa ’30 speelde op eigen veld met 2-2 gelijk tegen SC Bemmel. Met tien punten uit vijf wedstrijden staat de ploeg uit Lichtenvoorde derde in de eerste klasse F. Komende zondag wacht een uitwedstrijd tegen koploper Zwaluw VFC uit Vught.

De wedstrijd van Erix tegen FC Eibergen werd afgelast vanwege de weersomstandigheden. Erix blijft daardoor op vier punten staan en speelt zondag 1 november uit tegen S.V. Kilder. Wel won Erix 2 met 3-1 van Longa ’30 9.

Bij het vrouwenvoetbal boekte Longa ’30 VR1 zaterdag een ruime 8-3 overwinning op Ruurlo VR1. Zaterdag 31 oktober speelt het team uit tegen Bon Boys VR2.

Ook bij de jeugd waren er opvallende uitslagen. Het gezamenlijke jeugdteam ST RKZVC/HMC ’17 O19-1 won met 3-1 van FC Dinxperlo O19-2. ST RKZVC/HMC ’17 O17-1 speelde gelijk tegen Varsseveld O17-2JM, terwijl O15-1 verloor van VIOD O15-2JM.

Vrijdagavond 23 oktober stonden onderlinge wedstrijden voor 45-plussers op het programma. Grol 45+1 won met 1-0 van RKZVC 45+1, dat later met 0-2 verloor van Longa ’30 45+2.

Het weekend leverde voor de eerste elftallen twee overwinningen, een gelijkspel en een afgelasting op. Grol en RKZVC kunnen met vertrouwen vooruitkijken, terwijl Longa ’30 meedraait in de top van de eerste klasse F. Erix richt zich op de komende uitwedstrijd tegen Kilder.