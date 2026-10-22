OOST GELRE — Druk voetbalweekend in Oost Gelre met thuiswedstrijden van Grol, Longa ’30, RKZVC en Erix

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De voetballiefhebbers in Oost Gelre kunnen komend weekend weer volop langs de lijn staan. Grol, Longa ’30, RKZVC en Erix komen zondag 25 oktober allemaal op eigen veld in actie. Ook op zaterdag staat er een uitgebreid programma op de planning, met tientallen jeugdwedstrijden en verschillende ontmoetingen tussen verenigingen uit de gemeente.

Voor de vier eerste elftallen staat zondag een thuiswedstrijd op het programma. Zowel in Groenlo, Lichtenvoorde, Zieuwent als Lievelde wordt er gevoetbald. De aftrap is bij drie verenigingen om 14.00 uur, terwijl Grol een halfuur later begint.

Grol ontvangt OBW in Groenlo

Grol speelt zondagmiddag op eigen veld tegen OBW uit Zevenaar. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Voor de Groenlose ploeg is het opnieuw een gelegenheid om zich voor eigen publiek te laten zien.

Ook de overige seniorenteams van Grol komen volop in actie. Grol 2 ontvangt om 11.45 uur VIOD 2, terwijl Grol 4, Grol 7 en Grol 8 al om 09.30 uur aan hun wedstrijden beginnen.

Het vrouwenteam van Grol speelt zondag een uitwedstrijd tegen SJO MEC/Bredevoort VR1. Deze ontmoeting begint om 10.00 uur.

Longa ’30 treft SC Bemmel

In Lichtenvoorde staat zondagmiddag de wedstrijd tussen Longa ’30 en SC Bemmel op het programma. Om 14.00 uur wordt er afgetrapt.

Ook bij Longa ’30 begint de voetbaldag al vroeg. Om 09.00 uur komen onder meer Longa ’30 3, 7 en 11 in actie. Later op de dag, om 13.30 uur, staat een onderlinge ontmoeting uit Oost Gelre op het programma wanneer Longa ’30 9 het tweede elftal van Erix ontvangt.

Het eerste vrouwenteam van Longa ’30 speelt al op zaterdag. Om 17.30 uur ontvangt de Lichtenvoordse ploeg Ruurlo VR1. Daarmee vormt deze wedstrijd een van de afsluitende ontmoetingen van een drukke voetbalzaterdag.

RKZVC krijgt FC Bergh op bezoek

Ook in Zieuwent wordt zondagmiddag om 14.00 uur afgetrapt. RKZVC ontvangt dan FC Bergh.

Voorafgaand aan deze wedstrijd komen verschillende andere seniorenteams in actie. RKZVC 2 speelt om 10.30 uur thuis tegen Turkse Kracht 2 en RKZVC 4 ontvangt om 11.30 uur Ruurlo 5. RKZVC 3 gaat op bezoek bij Varsseveld 8, terwijl RKZVC 5 uit speelt tegen FC Bergh 4.

De jeugdteams van RKZVC, waarvan verschillende in samenwerking met HMC ’17 spelen, hebben zaterdag eveneens een uitgebreid programma.

Erix ontvangt FC Eibergen

In Lievelde staat zondag de ontmoeting tussen Erix en FC Eibergen op het programma. De wedstrijd begint om 14.00 uur.

Erix 4 opent de zondag al om 09.30 uur met een thuiswedstrijd tegen DEO 4. Erix 3 gaat om 10.30 uur op bezoek bij KSV 4 en Erix 2 speelt om 13.30 uur uit tegen Longa ’30 9.

Ook het gezamenlijke vrouwenteam van Erix en KSV komt in actie. ST Erix/KSV VR1 ontvangt zondag om 10.30 uur VIOS Beltrum VR1. Daarnaast staat voor dit team op donderdagavond 22 oktober om 20.00 uur nog een thuiswedstrijd tegen Markelo VR1 gepland.

Veel jeugdvoetbal en onderlinge ontmoetingen

Naast de wedstrijden van de senioren staat zaterdag 24 oktober grotendeels in het teken van het jeugdvoetbal. Vooral bij Grol en Longa ’30 begint het programma al om 08.30 uur.

Opvallend zijn verschillende ontmoetingen tussen jeugdteams uit Oost Gelre. Zo ontvangt Longa ’30 O17-1 om 15.15 uur Grol O17-1. Eerder op de ochtend speelt Longa ’30 O10-4 tegen Grol O10-5, met een aftrap om 08.30 uur.

Ook in het samenwerkingsverband tussen KSV en Erix staan interessante wedstrijden op het programma. SJO KSV/Erix O13-1JM ontvangt om 09.30 uur ST RKZVC-HMC ’17 O13-1JM. Om 13.30 uur speelt SJO KSV/Erix O15-1JM tegen Longa ’30 O15-3.

Daarmee belooft het niet alleen voor de eerste elftallen, maar ook voor de jeugd een druk voetbalweekend te worden.

Programma eerste elftallen – zondag 25 oktober

Wedstrijd Aanvang Erix 1 – FC Eibergen 1 14.00 uur Longa ’30 1 – SC Bemmel 1 14.00 uur RKZVC 1 – FC Bergh 1 14.00 uur Grol 1 – OBW 1 14.30 uur

Ook volgend weekend volop voetbal

Na het komende voetbalweekend volgt alweer een nieuwe speelronde. Op zaterdag 31 oktober gaat RKZVC 1 om 14.30 uur op bezoek bij Concordia-W. Een dag later, zondag 1 november, speelt Erix 1 om 14.00 uur uit tegen S.V. Kilder.

Daarnaast staan op vrijdag 30 oktober tal van wedstrijden op het programma voor de 18+-, 35+-, 45+- en vrouwenteams. Daarbij treffen verschillende verenigingen uit Oost Gelre elkaar opnieuw.

Voor supporters is er de komende dagen dus volop keuze. Van de jongste jeugd op zaterdagochtend tot de eerste elftallen op zondagmiddag: op de voetbalvelden in Oost Gelre is dit weekend genoeg te beleven.