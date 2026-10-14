LINTELO — ADW organiseert avond over Achterhoekse popmuziek in Lintelo

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Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch (ADW) organiseert woensdagavond 28 oktober 2026 een bijeenkomst over de geschiedenis van Achterhoekse popmuziek. De avond begint om 19.45 uur in het Kulturhus aan de Schooldijk 23 in Lintelo.

Peter Groeskamp geeft een lezing waarin hij de ontwikkeling van popmuziek in de Achterhoek bespreekt. Hij belicht bijzondere concerten uit het eind van de 19e eeuw, de opkomst van jazz en pop en vertelt over bekende bands, festivals en muzikanten uit de regio, onder andere uit Aalten, Dinxperlo, Wisch en Winterswijk. De presentatie bevat ook geluid en beeld, en beslaat de periode van 1900 tot 2000.

Groeskamp heeft een lange muzikale geschiedenis zelf ervaren, onder meer als lid van bands zoals Quinta en Easy Boy sinds 1973. Hij werkte veelal verbonden aan het Poparchief Achterhoek en Liemers en droeg bij aan boeken en documentaires over regionale popmuziek. Ook was hij betrokken bij diverse regionale evenementen en tv-producties.

De avond wordt muzikaal omlijst door Hans de Vries, zanger en gitarist van De Haart uit Aalten, die muziek uit de jaren zestig en zeventig speelt. ADW benadrukt dat de bijeenkomst niet alleen voor jongeren is, maar juist ook voor degenen die de muziek zelf hebben meegemaakt. Bezoekers worden aangemoedigd kinderen of kleinkinderen mee te nemen.

De toegang is gratis. Voor niet-leden van ADW is een vrijwillige bijdrage mogelijk via het “Steufken” bij de uitgang.

Meer informatie is te vinden op de website van ADW.