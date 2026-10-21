WINTERSWIJK — Tentoonstelling Linde Leijh onderzoekt verlangen naar plek en herinnering

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Foto: Nieke Martens

Museum Villa Mondriaan toont van 1 november 2026 tot en met 2 mei 2027 de solotentoonstelling Ruimte van Verlangen van kunstenaar Linde Leijh. Zij won in 2025 de Prijs voor de Achterhoekse Kunst.

Leijh staat bekend om haar onderzoek naar de betekenis van landschap, herinnering en het verlangen naar plekken. In haar werk staat niet alleen het fysieke landschap centraal, maar ook de gevoelens en herinneringen die eraan verbonden zijn. Een plek kan in gedachten mooier worden dan in werkelijkheid en daarmee een verlangen oproepen naar een sfeer of moment in plaats van alleen naar een locatie.

Haar schilderijen ontstaan op basis van olieverf, waarbij kleine kleurverschillen en licht een rustige sfeer en gevoel van ruimte creëren. Naast schilderkunst werkt Leijh ook met hout, fotografie en diverse materialen. Hiermee onderzoekt zij telkens dezelfde vragen: wat doet een plek met je, welke herinneringen blijven hangen, en hoe verandert je blik daarop in de tijd?

De tentoonstelling geeft bezoekers de gelegenheid stil te staan bij hun eigen herinneringen en verbondenheid met plekken. Villa Mondriaan biedt hiermee een podium aan een Achterhoekse kunstenaar die persoonlijke beleving vertaalt in verschillende vormen van beeldende kunst.

Wie de tentoonstelling wil bezoeken kan terecht in Museum Villa Mondriaan in Winterswijk.