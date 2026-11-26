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Op zondag 6 december wordt in de Gudulakerk de jaarlijkse Anglicaanse Festival of Lessons and Carols gehouden. Deze dienst begint om 19.00 uur en is een gelegenheid om bekende Christmas carols mee te zingen.

De service is grotendeels Engelstalig en wordt geleid door de Anglicaanse voorganger Alja Tollefsen, die onder andere bekend is als voormalig priester van de Anglican Church Twente. Bij de ingang zijn vertalingen en liederen beschikbaar voor wie de teksten wil volgen.

De muziek wordt verzorgd door Capella Gudula onder leiding van Els Dijkerman, met orgelspel door Els van der Meij. De kerk wordt vanaf 18.30 uur geopend en is verwarmd. Bezoekers kunnen aan het einde een vrije gift geven.