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Op zondag 29 november vindt in de St. Gudulakerk aan de Markt in Lochem een Evensong plaats. Het koor Capella Gudula zingt vanaf 19.00 uur klassieke en hedendaagse werken, waaronder stukken van Palestrina, Lassus, Owain Park en Alec Roth.

Tijdens het stuk Night Prayer van Alec Roth verzorgt trompettist Harry ten Brinke een muzikale bijdrage. Het programma wisselt koormuziek af met samenzang; de aanwezigen worden uitgenodigd mee te zingen bij de hymns Dear Lord and Father of Mankind en The day thou gavest, Lord, is ended.

Voor, tijdens en na de dienst kunnen bezoekers een kaarsje aansteken voor eigen intenties. De kerk is vanaf 18.30 uur open en de Evensong duurt tot ongeveer 19.45 uur. De toegang is op basis van een vrije gift.

De muziekvespers in Lochem bieden zo een moment van bezinning midden in de stad. Meer informatie is beschikbaar via de officiële websites van de kerk: www.kerklochem.nl of www.gudulakerk.nl