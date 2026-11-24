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Foto: PR

Begrafenisvereniging De Laatste Eer houdt zondag 29 november een open dag in het vernieuwde pand aan het Kerkhofpad 10. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers een rondleiding krijgen door het gebouw, dat na een jaar verbouwen een frisse uitstraling heeft gekregen.

Niet alleen de buitenkant is veranderd, ook binnen is het pand aangepast aan moderne wensen en efficiënter ingericht. Zo zijn de ontvangstruimtes en werkplekken voor de uitvaartverzorgsters comfortabeler en praktischer geworden. De 24-uurs kamers zijn nu beter bereikbaar en voorzien van eigen voorzieningen. Ook is er een nieuwe beeld- en geluidsinstallatie waarmee familie op afstand kan meekijken.

Tijdens de verbouwing stuitte het bouwteam op een onverwachte vondst: een Engelse bom op het terrein. Deze is veilig tot ontploffing gebracht bij Varsseveld. Daarnaast is de klokkenstoel verplaatst naar de begraafplaats, waar die nu een vaste plek heeft gekregen.

De open dag is een kans om het resultaat van het werk van vrijwilligers, bedrijven en het bestuur te bekijken. Het bestuur hoopt veel mensen uit Dinxperlo en omgeving te verwelkomen.