1 minuut leestijd

Foto: PR

De ACTRONICS Berkelland Rally maakte dit jaar voor het eerst een tussenstop op de markt in Groenlo. Tijdens de regroup kwamen de 96 deelnemers bijeen voordat ze aan de tweede ronde van de klassementsproeven begonnen.

De rally bestond uit acht proeven, verdeeld over de ochtend en de middag. Voorzitter Marijn Visser van Stichting Rallysport Achterhoek is tevreden over het verloop en hoopt dat het evenement in de toekomst verder groeit.

Wethouder Arjen Schutten van Oost Gelre waardeerde de keuze voor Groenlo als tussenstop en ziet kansen voor meer samenwerking tussen Oost Gelre en Berkelland op het gebied van recreatie en evenementen.