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Foto: PR

De gemeente Berkelland doet mee aan de internationale campagne Orange the World, die van 25 november tot en met 10 december aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar ligt de focus op het thema ‘Allemaal in actie: met mannen en jongens tegen geweld’. Tijdens de campagne worden het gemeentehuis en de bibliotheken in Berkelland oranje verlicht. Ook leggen de bibliotheken speciale boekentafels aan rond het thema.

In Neede is er op woensdag 25 november een filmavond over het onderwerp. De film It Ends With Us wordt vertoond in Moems, waar de deuren om 19.00 uur opengaan en de film om 20.00 uur start. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten over de film en het thema.

Daarnaast organiseert Jongerenwerk Berkelland op vrijdag 27 november een Night Walk & Pizza Night voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Deze activiteit duurt van 16.30 tot 19.00 uur en deelname is gratis. Aanmelden kan via een aanmeldlijst.

De campagne Orange the World wil met deze activiteiten mannen, jongens en de hele samenleving betrekken bij het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Meer informatie over de activiteiten en de campagne is te vinden op de officiële website van de gemeente Berkelland.