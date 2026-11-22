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Foto: PR

Op donderdag 3 december 2026 kunnen inwoners van Winterswijk deelnemen aan een excursie naar vanRaam, een fietsenfabrikant in Varsseveld die gespecialiseerd is in aangepaste fietsen. De excursie wordt georganiseerd door Doortrappen en Actief Winterswijk.

Deelnemers krijgen tijdens de rondleiding uitleg over de verschillende soorten aangepaste fietsen die vanRaam maakt. Ook is er gelegenheid om de showroom te bekijken en een proefrit te maken op een van de fietsen.

De bus vertrekt om 9.15 uur vanaf Theater De Storm in Winterswijk. Aanmelden voor de excursie kan tot en met 25 november 2026, maar het aantal plaatsen is beperkt.

Deze excursie biedt een kijkje achter de schermen bij een bedrijf dat zich inzet voor mobiliteit op maat, wat voor veel mensen met een beperking van belang kan zijn.

Meer informatie en aanmelden kan via de website van de gemeente Winterswijk.