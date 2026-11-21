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Van 30 november tot en met 6 december organiseert het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een tentoonstelling over infectiepreventie en antibioticaresistentie. De expositie is te bezoeken in de centrale hal van het ziekenhuis en is gratis toegankelijk voor iedereen.

Antibiotica is een van de belangrijkste medische ontdekkingen, maar het middel verliest effect doordat steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de behandeling. Deze antibioticaresistentie maakt infecties lastiger te genezen, ook bij ernstige aandoeningen zoals bloedvergiftiging. Infectiepreventie speelt daarom een cruciale rol: door infecties te voorkomen, is er minder behoefte aan antibiotica en blijven deze medicijnen beschikbaar voor patiënten die ze echt nodig hebben.

De tentoonstelling laat zien hoe micro-organismen werken, wat BRMO’s (bijzonder resistente micro-organismen) zijn en hoe de verspreiding van infecties kan worden tegengegaan. Bezoekers krijgen informatie over het belang van goede handhygiëne, hoest- en nieshygiëne en verantwoord antibioticagebruik. Daarnaast kan men meedoen aan een quiz om de kennis over het onderwerp te testen en kans maken op een prijs.

De tentoonstelling benadrukt dat antibiotica een soort noodpakket zijn: onmisbaar in het geval van een infectie, maar alleen effectief als er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Door samen bewustzijn te creëren over infectiepreventie kan het gebruik van antibiotica verantwoord blijven en blijft het middel ook in de toekomst werkzaam.

Het SKB nodigt iedereen uit om de tentoonstelling te bezoeken in de centrale hal. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.