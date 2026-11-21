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Café De Kroon in Groenlo staat op dit moment op de tweede plaats in de tussenstand van de Nederlandse Horecaprijzen in de categorie cafés en bars. De uitslag is nog niet definitief, want stemmen kan nog tot en met 30 november.

Het café, ook wel bekend als Frielink, is gevestigd aan de Notenboomstraat en staat bekend als een bruin café en officieel proeflokaal van Grolsch. Bezoekers kunnen er regelmatig nieuwe bieren proeven.

De geschiedenis van De Kroon gaat terug tot André en Riek Frielink, die het café begonnen. Daarna namen Frans en Annelies Peterman het over en runden het ruim 45 jaar. Sinds twee jaar zijn Sjoerd Kamperman en Mariska Vergeer de huidige uitbaters.

De definitieve winnaars van de Nederlandse Horecaprijzen worden op 1 december bekendgemaakt. De officiële uitreiking van de prijzen vindt plaats op 18 januari 2027. Stemmen kan via de website horecaprijzen.nl.