1 minuut leestijd

Het Pieterpad tussen Varssel en Zelhem loopt voortaan via een nieuw tracé door het bosgebied ’t Zand. De wijziging beslaat ongeveer een kilometer en is recent in het veld gemarkeerd. Ook zijn de routebeschrijving en het bijbehorende GPX-bestand aangepast.

De Stichting Pieterpad sluit het oude traject in november of december definitief af. De exacte datum waarop de nieuwe route in gebruik is genomen, is niet bekendgemaakt. Wandelaars die het Pieterpad lopen, kunnen de nieuwe route volgen aan de hand van de bijgewerkte markeringen en digitale bestanden. Het bosgebied ’t Zand ligt net buiten Zelhem en is onderdeel van het landschap waar het Pieterpad doorheen voert.

Meer informatie over het Pieterpad en de aangepaste route is te vinden op de officiële website van de Stichting Pieterpad.