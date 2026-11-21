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Godfried Nijs, conservator van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in Groenlo, is een van de auteurs van de onlangs verschenen Atlas van de Tachtigjarige Oorlog. Het boek brengt de Opstand in de Nederlanden in tachtig verschillende thema’s in beeld.

De atlas neemt de lezer mee langs diverse plaatsen in Nederland en daarbuiten. De onderwerpen lopen uiteen van spionage en gijzelingen tot het dagelijks leven van mensen tijdens de oorlog. Zo verbindt het boek lokale en regionale verhalen met de bredere geschiedenis van de Opstand.

Nijs schreef de atlas samen met Arjan Nobel, Marianne Eekhout en Nina Lamal. Het boek telt 176 pagina’s en bevat ongeveer 150 afbeeldingen. Het is uitgegeven door WBOOKS.

Godfried Nijs is als conservator verbonden aan het museum dat gevestigd is in de Oude Calixtuskerk in Groenlo. Meer over zijn functie is te vinden op de pagina Over ons van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog.

Meer informatie over de atlas is beschikbaar via de website van de uitgeverij WBOOKS.