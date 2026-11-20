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Foto: PR – Kinderen lazen tijdens de opening wensen voor bij de Wensboom op de Markt in Groenlo.

De traditionele kerstboom op de Markt in Groenlo is vrijdagavond omgetoverd tot een Wensboom. De boom is versierd met zelfgemaakte creaties van lokale deelnemers en nodigt inwoners uit om een wens in te dienen voor zichzelf of voor een ander.

Tijdens de opening lazen kinderen wensen voor bij de boom. Wethouder Arjen Schutten stak samen met vertegenwoordigers van Rabobank en de Groenlose Ondernemers Vereniging de verlichting aan. De versieringen zijn gemaakt door deelnemers van AC Groenlo van Sius, de Stadskamer, Proeflokaal De Kroon en leerlingen van basisschool Ni-je Veste. Het initiatief wil hiermee lokaal talent zichtbaar maken en aandacht voor elkaar stimuleren.

Inwoners kunnen tot en met eind december een wens indienen. Wenskaarten zijn verkrijgbaar bij diverse winkels, het VVV Inspiratiepunt, Rabobank en De Mattelier. Ingevulde kaarten kunnen worden ingeleverd in de wensbox bij de boom of bij Rabobank. Ook is het mogelijk om een wens online in te dienen via WISH3.nl.

In 2027 worden een aantal wensen vervuld met steun van Grolse ondernemers. Dit kan bijvoorbeeld een ontmoeting, een gezamenlijke activiteit of een klein gebaar van waardering zijn.

Meer informatie over de wensactie is te vinden op de officiële website van WISH3.