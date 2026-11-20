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Veehouders in stikstofreductiegebieden rond Winterswijk kunnen vanaf nu meer subsidie krijgen voor het moderniseren van hun stallen. De provincie Gelderland verhoogt de subsidie van 55 naar 80 procent voor ondernemers die hun stallen aanpassen om te voldoen aan strengere stikstofregels die vanaf 2035 gelden.

Deze extra steun geldt in gebieden zoals Bekendelle en Willinks Weust, waar sinds oktober nieuwe regels zijn ingevoerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Ook de subsidie voor het verbreden of omschakelen van bedrijfsactiviteiten is aangepast. Veehouders in deze gebieden hoeven voortaan minder stikstofreductie te realiseren om in aanmerking te komen, namelijk 35 procent.

De provincie wil zo de drempel verlagen voor boeren om vooruit te lopen op de nieuwe eisen en hun bedrijfsvoering aan te passen. Naast subsidies voor veehouders is er ook extra geld beschikbaar voor gemeenten en waterschappen om de aanpak van de Veluwe en omliggende gebieden te versnellen.