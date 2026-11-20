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Foto: PR

De politie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar een besloten WhatsAppgroep waarin duizenden heimelijk gemaakte foto’s van vrouwen zijn gedeeld. De groep, die ‘t Haviksoog heet, bevatte meer dan duizend mannen en werd opgericht in 2019, tijdens het festival Zwarte Cross.

In totaal zijn er ongeveer 13.000 seksueel getinte foto’s en video’s verspreid. De deelnemers reageerden op de beelden met emoji’s, variërend van hartjes tot kotsende smileys. De politie noemt de groep moreel verwerpelijk en onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Vrouwen die vermoeden dat foto’s van hen zijn gedeeld, worden aangespoord om contact op te nemen met de politie. Ook deelnemers aan de groep worden aangemoedigd zich te melden, omdat zij mogelijk belangrijke informatie hebben. De politie benadrukt dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de slachtoffers ligt, maar ook bij de groepsleden om melding te maken of zich uit te spreken.

Afgelopen maandag meldde het onderzoeksprogramma Pointer dat steeds meer leden de appgroep verlaten. Een beheerder heeft opgeroepen om de groep te verlaten, omdat juridische stappen volgen. Alle namen en nummers zouden inmiddels bekend zijn bij de autoriteiten.

De volledige uitzending van Pointer is online te bekijken, waarin de deelnemers onherkenbaar zijn gemaakt.

Meer informatie: bekijk de officiële website.