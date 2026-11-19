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Van 22 tot en met 28 november 2026 verzamelen vrijwilligers van het Leger des Heils in het hele land geld tijdens de jaarlijkse collecteweek. De opbrengst is bestemd voor het buurtwerk, dat kwetsbare mensen helpt om uit sociaal isolement te komen of dit te voorkomen.

In een tijd waarin de kosten voor levensonderhoud stijgen en eenzaamheid toeneemt, is het werk van het Leger des Heils volgens de organisatie onmisbaar. De buurthuiskamers, verspreid over meer dan 130 locaties in Nederland, bieden een plek waar mensen terechtkunnen voor een kop koffie, een maaltijd, een gesprek of activiteiten zoals samen zingen en spelletjes doen. Ook worden er steeds vaker schuldhulp en huiswerkbegeleiding aangeboden.

Het merendeel van deze buurthuiskamers ontvangt geen subsidie en is volledig afhankelijk van giften en donaties. Daarom is de collecte van groot belang om het werk voort te kunnen zetten. Naast de traditionele deur-tot-deur-collecte is het ook mogelijk om online te doneren via de website van het Leger des Heils.

Wie wil bijdragen kan zich aanmelden als collectant of een gift doen via de officiële website. Het Leger des Heils benadrukt dat het belangrijk is om juist in deze onzekere tijden samen te delen en kwetsbare mensen te ondersteunen.