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Het centrum van Lichtenvoorde kan donderdag 26 november tussen 15.30 en 17.00 uur drukker zijn dan normaal. Dan vindt het spel Hunted Oost Gelre plaats, waarbij jongeren van 12 tot 17 jaar proberen uit handen van politie en boa’s te blijven.

Tijdens het spel zijn deelnemers te herkennen aan gele hesjes en zijn politie- en handhavingsvoertuigen in het centrum aanwezig. De gemeente waarschuwt dat dit voor extra drukte en mogelijk verkeershinder kan zorgen.

Hunted Oost Gelre is een begeleid achtervolgingsspel dat eerder al werd aangekondigd. De waarschuwing van de gemeente is bedoeld om bewoners en bezoekers van het centrum op de hoogte te stellen van de situatie.

Meer informatie over het evenement is te vinden in het artikel over Hunted Oost Gelre.