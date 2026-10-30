Jongeren gaan op jacht tijdens Hunted Oost Gelre

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Jongeren van 12 tot en met 17 jaar nemen op donderdag 26 november deel aan Hunted Oost Gelre. In het centrum van Lichtenvoorde proberen maximaal 75 deelnemers uit handen te blijven van politie en boa’s. Het evenement is inmiddels volgeboekt; aanmelden is niet meer mogelijk.

Het spel begint met een briefing in het gemeentehuis aan de Varsseveldseweg 2. Daarna krijgen de deelnemers een uur om drie stempelposten in het speelgebied te vinden. Ze moeten daarbij samenwerken en de opsporingsteams ontwijken. Wie wordt gepakt, levert het polsbandje in en is uitgeschakeld.

De volle stempelkaart mag pas in de laatste tien minuten worden ingeleverd. Deelnemers die alle opdrachten voltooien, krijgen een Hunted-oorkonde van de (loco)burgemeester. De speelronde duurt van 15.30 tot 17.00 uur. De organisatie zorgt voor ranja en fruit; ouders en verzorgers kunnen vooraf koffie of thee drinken in het gemeentehuis.

Hunted Oost Gelre is gratis en wordt georganiseerd voor jongeren uit de gemeente. Meer informatie staat op de website van de gemeente Oost Gelre.