AALTEN – Ruben Weijers werkt mee aan zonneauto die wereldtitel wil verdedigen in Australië

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Foto: Hans-Peter van Velthoven – Ruben Weijers

Ruben Weijers uit Aalten is een van de achttien studenten van de TU Delft die zich voorbereiden op de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. In augustus 2027 start deze race van ruim 3000 kilometer door de outback, waarbij alleen zonne-energie wordt gebruikt. Het Delft Solar Team wil met hun nieuwe zonneauto Nuna 14 de wereldtitel verdedigen, die ze in 2025 met Nuna 13 veroverden.

Ruben is structural engineer binnen het team en werkt aan de dragende constructie van de auto. Zijn taak is om de auto zo licht mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van de stevigheid die nodig is voor de zware tocht. “Het is bijzonder om straks te zien hoe de constructie waar we maanden aan hebben gewerkt zich in de praktijk bewijst”, zegt hij.

Het team bestaat uit studenten met verschillende technische achtergronden. Ze trainen niet alleen op techniek, maar ook op vertrouwen en samenwerking. Dat is belangrijk omdat elke beslissing en elk onderdeel van de auto invloed heeft op het geheel. Het team bouwt voort op kennis van eerdere edities en werkt samen aan ontwerpkeuzes en verbeteringen.

Voor Ruben is deelname aan het Delft Solar Team een terugkeer naar de reden waarom hij ooit in Delft ging studeren. Hij zette zijn master Werktuigbouwkunde tijdelijk stop om zich volledig op het project te richten. “Ik kwam naar Delft vanwege het zonneteam en de zonneauto’s. Tijdens mijn studie raakte dat wat op de achtergrond, maar nu kan ik mijn kennis inzetten voor het project dat mij destijds aantrok.”

De race start op 22 augustus 2027 in Darwin en eindigt in Adelaide. Het Delft Solar Team neemt het op tegen veertig internationale teams. Met Nuna 14 willen ze opnieuw de snelste zijn.

Meer informatie over het team en het project is te vinden op de officiële website van het Delft Solar Team.