EIBERGEN — Amerikaanse bluesgitarist Dudley Taft speelt tijdens bokbiermiddag in De Stier

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Op zondag 1 november komt de Amerikaanse bluesgitarist Dudley Taft naar Café De Stier voor een bokbiermiddag met live muziek. De deuren gaan om 15.00 uur open, het optreden begint een uur later. De toegang is gratis en reserveren is niet mogelijk.

Taft, geboren in 1966, maakte in de jaren negentig naam in de grungescene van Seattle met bands als Sweet Water en Second Coming. Hij toerde toen onder meer met Alice in Chains en Lenny Kravitz. Later keerde hij terug naar zijn passie voor blues, geïnspireerd door Freddie King en een ontmoeting met Led Zeppelin-zanger Robert Plant. Vanuit Cincinnati, Ohio, brengt hij rauwe bluesrock.

Het concert in Eibergen maakt deel uit van zijn Europese tournee ter promotie van zijn nieuwe album ‘Fire Horse’, dat op 30 oktober verschijnt. Tijdens de tour wordt hij begeleid door de Spaanse bassist Alvaro Guerrero en de Amerikaanse drummer Jason Patterson.

Naast het optreden schenkt Café De Stier een selectie herfstbokken en is vanwege het Halloweekend in Eibergen ook het speciaalbier La Guillotine op tap verkrijgbaar.

Meer informatie is te vinden op de officiële website van Café De Stier