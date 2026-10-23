LIEMERS – Verlichte Trekkertocht bereikt maximale inschrijvingen binnen twaalf uur

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Foto: PR

De vijfde editie van de Verlichte Trekkertocht in de Liemers zit opnieuw snel vol. Binnen slechts twaalf uur werden de circa 200 plekken voor deelnemers bezet. Op zaterdag 12 en 19 december trekken steeds honderd prachtig verlichte trekkers door verschillende dorpen in de regio.

De eerste tocht rijdt op 12 december door Duiven, Groessen, Loo en Westervoort. Een week later, op 19 december, volgen de routes langs Zevenaar, Didam en Nieuw-Dijk. Beide avonden zorgen de versierde trekkers voor een sfeervol wintertafereel, bedoeld om jong en oud te verrassen.

Naast het vermaak is er ook aandacht voor de bewoners van verzorgingstehuizen langs de routes. Zoals in voorgaande jaren schenkt de organisatie daar warme chocolademelk uit, om zo een gezellig moment te creëren tijdens het evenement.

Dit jaar staat de tocht bovendien in het teken van de Nederlandse Brandwonden Stichting. De boeren en tuinders uit de Liemers ondersteunen de actie van 3FM Serious Request, waarvan het Glazen Huis voor 2026 in Arnhem staat. Via sociale media wordt een donatielink gedeeld, zodat iedereen die wil bijdragen, dat eenvoudig kan doen.

De organisatie bedankt alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren die de editie mogelijk maken. De precieze routes en meer informatie worden gedeeld via de sociale mediakanalen van de Verlichte Trekkertocht de Liemers.