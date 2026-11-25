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Op 7 december komen onderwijsprofessionals en betrokkenen uit de voedselketen samen tijdens het Achterhoek Food Congres. Het congres staat in het teken van terugblikken op tien jaar inzet voor duurzamer en gezonder eten in de regio en het bespreken van de volgende stappen om voedselonderwijs structureel in het curriculum te verankeren.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Smaakacademie Achterhoek, die zich al een decennium inzet voor het versterken van voedselonderwijs en duurzame eetgewoonten. Tijdens de middag delen deelnemers praktijkvoorbeelden en wisselen ze ervaringen uit. Een speciaal onderdeel is een inspiratiesessie voor docenten, waarin wordt besproken hoe foodonderwijs in 2027 en daarna verder kan worden uitgebreid en geïntegreerd.

Het congres biedt een platform om samen te werken aan haalbare stappen om voedselonderwijs steviger in het onderwijs te verankeren. De organisatoren nodigen onderwijsprofessionals uit om mee te denken en bij te dragen aan deze ontwikkeling.

Meer informatie en aanmelden kan via de aanmeldpagina. Het volledige programma is te vinden op de website van het congres. Meer over de Smaakacademie Achterhoek is te lezen op hun officile website.