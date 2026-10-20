LIEVELDE — Grolse Linie Loop voert hardlopers langs historische linie rond Groenlo

Op zondag 30 mei 2027 wordt de eerste editie van de Grolse Linie Loop gehouden, een halve marathon van 21,1 kilometer die grotendeels over de oorspronkelijke circumvallatielinie rond Groenlo voert. Deze linie werd in 1627 aangelegd tijdens de belegering van Grol.
De start en finish van de loop zijn bij Erve Kots en Kaasboerderij Weenink, locaties met historische betekenis omdat Prins Frederik Hendrik hier in 1627 gelegerd was. De Grolse Linie Loop maakt deel uit van de activiteiten rondom het jubileumjaar waarin Groenlo 750 jaar stadsrechten viert, onder de noemer Vier het Grolse Goed.
De inschrijving voor de halve marathon opent op 1 december 2026. Erve Kots en Kaasboerderij Weenink liggen aan de Eimersweg 4 in Lievelde, vlakbij Groenlo.
Het jubileumjaar Vier het Grolse Goed is te volgen via vierhetgrolsegoed.nl.
Bron: visitgroenlo.nl