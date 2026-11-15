WINTERSWIJK — Filmhuis vertoont familiedrama Les enfants vont bien op 1 december

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Op dinsdag 1 december draait in Filmhuis Winterswijk de Franse film Les enfants vont bien drie keer: om 16.00, 18.30 en 21.00 uur. Het ingetogen familiedrama vertelt het verhaal van de negenjarige Gaspard en zijn jongere zusje Margaux, die onverwachts bij hun tante Jeanne terechtkomen nadat hun moeder Suzanne spoorloos verdwijnt.

De moeder, een weduwe, laat een briefje achter waarin ze de zorg voor de kinderen aan haar oudere zus overdraagt. Jeanne, die bewust kinderloos is en een drukke baan heeft, wordt zo plotseling geconfronteerd met een nieuwe verantwoordelijkheid. De film volgt hoe zij en de kinderen wennen aan deze situatie en zoeken naar een nieuw evenwicht in hun ongewilde gezin.

Les enfants vont bien wordt geprezen om de subtiele benadering van het thema en de sterke acteerprestaties van de jonge hoofdrolspelers. Recensies noemen het een ontroerend drama dat vooral oog heeft voor betekenisvolle details en de emoties van degenen die achterblijven, in plaats van de zoektocht naar de verdwenen moeder centraal te stellen.

De voorstellingen vinden plaats in het Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat 4-8 in Winterswijk. De kassa opent respectievelijk een half uur voor aanvang van de middagvoorstelling en 30 tot 45 minuten voor de avondvoorstellingen. Reserveren kan via de website van Skopein of telefonisch via 0543-521515. Kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden afgehaald, anders vervalt de reservering.

Hoewel Filmhuis Winterswijk donateurs kent die korting krijgen, is het niet verplicht donateur te zijn om een film te bezoeken. De films zijn toegankelijk voor iedereen.