WINTERSWIJK — Winterswijk kiest voor try-out oudejaarsconference Frans Miggelbrink

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Op dinsdag 8 december brengt cabaretier Frans Miggelbrink zijn nieuwste oudejaarsconference Hulde naar Bibliotheek Winterswijk. In zijn voorstelling neemt hij het afgelopen jaar onder de loep, afgezet tegen het leven in de Achterhoek.

Miggelbrink combineert scherpe observaties met humor en een flinke dosis nuchterheid. Hij behandelt herkenbare thema’s uit de streek en speelt met het plaatselijke gedoe, met een knipoog naar de eigen Achterhoekse identiteit. Verwacht een voorstelling vol herkenbare, soms licht drammerige verhalen en vooral veel lachen.

De try-out is van 19.30 tot 21.00 uur en vindt plaats in de theaterzaal van het Gerrit Komrij College. Het is raadzaam om tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Toegang kost 12,50 euro voor niet-leden en 10 euro voor leden van de bibliotheek.

Aanmelden kan via de website oostachterhoek.nl/frans-miggelbrink, telefonisch via 088-0062929 of bij de informatiebalie van Bibliotheek Winterswijk.