WINTERSWIJK — Winnaar Hebban Debuutprijs Manik Sarkar spreekt in Bibliotheek Winterswijk

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Schrijver en vertaler Manik Sarkar komt op zondag 29 november naar Bibliotheek Winterswijk. Om 15.00 uur geeft hij er een lezing over de dunne grens tussen fictie en werkelijkheid, toegelicht aan de hand van zijn debuutroman Ossenkop.

Sarkar laat zien hoe persoonlijke ervaringen en echte gebeurtenissen vaak de basis vormen voor verhalen, ook al is het soms moeilijk te onderscheiden wat werkelijkheid is en wat verzonnen. Volgens hem is ieder boek op een bepaalde manier autobiografisch, ook al is dat niet altijd meteen herkenbaar.

Manik Sarkar (1973) maakte naam met zijn roman Ossenkop, die in 2024 verscheen bij uitgeverij Hollands Diep en in 2025 de Hebban Debuutprijs won. Naast schrijven vertaalt hij ook literatuur uit het Frans en Engels en werkt hij als docent aan de Vertalersvakschool. Daarnaast publiceerde hij verhalen in tijdschriften zoals Papieren Helden en De Revisor.

De toegang voor niet-leden is €7,50, leden van de bibliotheek betalen €5,00. Leerlingen kunnen gratis deelnemen. Aanmelden kan via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek, telefonisch via 088-0062929 of aan de balie van de bibliotheek.