NEEDE — Filmavond over huiselijk geweld bij Orange the World

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Foto: Marcel Houwer

Op woensdag 25 november is er in Neede een speciale filmavond rond het thema huiselijk geweld. Bibliotheek Oost-Achterhoek, gemeente Berkelland en Moems organiseren deze avond in het kader van Orange the World, een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

De film It Ends With Us vertelt het verhaal van Lily Bloom die verliefd wordt op Ryle, maar gaandeweg ontdekt dat hun relatie niet alleen liefdevol is. Tegelijkertijd komt haar eerste liefde, Atlas, weer in haar leven. De film laat zien hoe een relatie met vertrouwen kan veranderen in een situatie van controle en angst, en sluit daarmee aan bij de boodschap van Orange the World.

De avond begint om 19.00 uur bij Moems in Neede, waar bezoekers ontvangen worden met koffie, thee en taart. Voorafgaand aan de vertoning is er informatie beschikbaar over verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en liggen boeken met dit thema ter inzage.

Om 20.00 uur start de film in Bibliotheek Neede. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten over het thema.

De toegang is gratis. Aanmelden kan via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek, bij de bibliotheekbalie of telefonisch via 088-0062929. Meer informatie is te vinden op de pagina over Orange the World.