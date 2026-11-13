EIBERGEN — Meeschrijven met het Groot Dictee op 21 november

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Op zaterdag 21 november organiseert Bibliotheek Oost-Achterhoek in Eibergen een gelegenheid voor inwoners om deel te nemen aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Om 11.00 uur kunnen deelnemers aanschuiven in de bibliotheek om mee te schrijven met het landelijk live uitgezonden dictee op NPO Radio 1. Ze strijden samen om de titel van best spellende bibliotheek van Nederland.

Het Groot Dictee is een jaarlijkse test voor iedereen die de Nederlandse spelling beheerst. Dit jaar wordt het dictee gepresenteerd door Ronald Giphart, geschreven door Wim Daniëls en voorgelezen door Gerdi Verbeet. Vijftien bekende Nederlanders nemen het op tegen vijftien luisteraars van het radioprogramma De Taalstaat, vanuit de centrale bibliotheek in Utrecht.

De bibliotheek in Eibergen nodigt bewoners uit om hun spellingkennis te testen en te ontdekken hoe goed ze de taal beheersen. Voor de beste speller is een prijs beschikbaar. Wie zich wil voorbereiden, kan op de website van Onze Taal terecht voor tips, quizjes en oefendictees.

Meedoen kan door zich aan te melden via www.oostachterhoek.nl/groot-dictee, bij de informatiebalie van de bibliotheek of telefonisch via 088-0062929.