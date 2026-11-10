NEEDE — Berkelland start bouw van 95 modulaire sociale huurwoningen

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In de gemeente Berkelland is maandag begonnen met het bouwrijp maken van de grond voor 95 modulaire sociale huurwoningen. Het project wordt uitgevoerd door de gemeente samen met woningcorporatie ProWonen en beslaat drie plaatsen binnen Berkelland.

De meeste woningen komen in Ruurlo, waar 62 huizen worden gebouwd. In Borculo verrijzen twintig woningen en in Neede dertien. De woningen worden grotendeels in een fabriek geproduceerd en daarna in modules naar de locaties vervoerd. Op die manier kunnen ze snel worden opgebouwd.

Minimaal de helft van de woningen is bestemd voor lokale woningzoekenden. De gemeente geeft aan dat de woningen vooral geschikt zijn voor starters en jongeren. Daarnaast is er ruimte voor statushouders en Oekraïense ontheemden.

Ook de openbare ruimte rondom de nieuwbouw krijgt aandacht. Die wordt groen en ruim ingericht om een prettige woonomgeving te creëren. Een exacte opleverdatum is nog niet bekendgemaakt.

Meer informatie over woningbouwprojecten in Berkelland is te vinden op de officiële website van de gemeente Berkelland.