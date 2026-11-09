LINTELO — Popkoor Lintelo en Some Sing More geven koffieconcert in Kulturhus Lintelo

1 minuut leestijd

Foto: PR

Popkoor Lintelo organiseert op zondag 15 november een koffieconcert in het Kulturhus aan de Schooldijk 23. Het optreden begint om 11.00 uur en is vrij toegankelijk voor muziekliefhebbers uit de regio.

Naast Popkoor Lintelo treedt ook het koor Some Sing More uit Doetinchem op. Beide koren staan onder leiding van dirigent Wim Gertsen. Het concert biedt een gevarieerd programma waarin de zanggroepen hun repertoire laten horen.

Het koffieconcert is een gelegenheid om op een ontspannen manier kennis te maken met de koren en hun muziek. Bezoekers kunnen tijdens het concert genieten van verschillende nummers, begeleid door de enthousiaste dirigent. Het Kulturhus Lintelo is gemakkelijk bereikbaar en biedt een gezellige sfeer voor dit muzikale evenement.

Het concert begint om 11.00 uur en de toegang is gratis.