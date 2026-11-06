LICHTENVOORDE — Eerste headliners Zwarte Cross 2027 bekend, inschrijvingen cross vol na enkele minuten

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De inschrijvingen voor de crossklassen van de Zwarte Cross 2027 zaten binnen vier minuten helemaal vol. De organisatie maakte vrijdag 6 november bekend dat alle plekken op de crossbaan zijn vergeven. Daarmee zijn de eerste headliners van het crossprogramma voor het festival in juli 2027 bekend.

De Zwarte Cross vindt plaats van donderdag 15 tot en met zondag 18 juli 2027 op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde. Het festival combineert al dertig jaar motorcross, muziek, theater en spektakel en trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. In 2026 kwamen er 257.000 bezoekers naar het Achterhoekse Lichtenvoorde.

Op de crossbaan zijn onder meer de Bromfiets- en Wegraceklasse terug, waarbij deelnemers geen ontwerp hoeven in te leveren en dus verzekerd zijn van deelname. Ook de Special- en Zwaargewichtenklasse keren terug, maar de deelnemers hiervoor worden pas op 1 december bekendgemaakt na een ballotagecommissie. Nieuw in 2027 is de Werkbusjesklasse, waarin omgebouwde werkbusjes meedoen. Deze klasse was zo populair dat alle plekken binnen 44 seconden vergeven waren. Daarnaast is er de Rikie Forever!-klasse, een eerbetoon aan Tante Rikie, het gezicht van de Zwarte Cross. Deelnemers kunnen hier creatief aan de slag met ontwerpen geïnspireerd op haar dertig jaar Zwarte Cross.

Voor wie nog wil deelnemen aan de cross, start begin 2027 de Zwarte Cross Open met kwalificatiewedstrijden door het hele land. Ook keert Red Bull Maain terug, een zitmaaierspektakel dat op donderdag tijdens het festival plaatsvindt. Inschrijven hiervoor kan in het voorjaar van 2027.

Naast het crossprogramma zijn ook het muziek- en theaterprogramma in voorbereiding. De organisatie maakte eerder bekend dat er geen losse dagkaarten meer voor donderdag verkocht worden, waardoor de campinggasten als een soort ultieme headliners gelden tijdens de vierdaagse. De voorverkoop voor het festival start op vrijdag 20 november 2026 om 16.00 uur. Voor leden van de Zwarte Cross-fanclub Harder! begint de voorverkoop een week eerder, op 13 november. Beide dagen begint Zwarte Cross radio al om 12.00 uur om de dagen op te leuken.

In december worden de eerste namen van artiesten en acts voor de bijna veertig podia en andere locaties bekendgemaakt.