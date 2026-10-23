BORCULO — Lezingenserie over de kunst van het verzamelen in Synagoge Borculo

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Foto: Jaap Nijstad

In november organiseert de Stichting Synagoge Borculo een serie lezingen over verzamelen en verzamelaars. Op woensdag 11 en 18 november 2026 staan twee avonden gepland waarin kunsthistoricus Jaap Nijstad vertelt over de verschillende vormen van collecties en de mensen achter die verzamelingen.

Verzamelen is een eeuwenoude bezigheid, maar de onderwerpen en de verzamelaars zelf zijn heel divers. Waar sommige verzamelgebieden, zoals sigarenbandjes en suikerzakjes, hun hoogtepunt lijken te hebben gehad, blijft beeldende kunst een blijvend populair verzamelgebied. Nijstad, die onder meer werkte voor het Joods Historisch Museum en veilinghuis Christie’s in Londen, neemt de bezoekers mee in de wereld van kunst en cultuurhistorie.

De lezingen maken deel uit van een serie die in maart 2027 wordt voortgezet met twee vervolgbijeenkomsten. De avonden beginnen telkens om 19.30 uur in de Synagoge Borculo.

De kosten bedragen voor donateurs 15 euro per avond, voor niet-donateurs 17,50 euro. Betalen kan contant of met pin aan de kassa. Aanmelden voor beide avonden kan via de inschrijfbutton op de website van de Synagoge Borculo. Wie slechts één avond wil bijwonen, kan zich aanmelden via e-mail of telefonisch.

Meer informatie en inschrijven is mogelijk via de aanmeldpagina. Het volledige programma van de Synagoge Borculo is te vinden op deze pagina.

Meer informatie is te vinden via het programma.