DOETINCHEM — Open dag mbo Zone.college in Doetinchem op 13 november

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Foto: PR

Zone.college in Doetinchem houdt op vrijdag 13 november 2026 een open dag. Jongeren die zich oriënteren op een mbo-opleiding en hun ouders zijn van 15.00 tot 20.00 uur welkom aan de Gildenbroederslaan 3.

Tijdens de open dag kunnen bezoekers kennismaken met de groene opleidingen van de school. Studenten en docenten zijn aanwezig om over het onderwijs te vertellen en vragen te beantwoorden. Zo kunnen aankomende studenten meer te weten komen over de opleidingen en het studeren bij Zone.college.

Ook krijgen bezoekers een indruk van het leren in de praktijk. Daarmee kunnen jongeren onderzoeken of het onderwijs en de richting van een opleiding aansluiten bij hun interesses. Voor ouders biedt de middag en avond gelegenheid om mee te kijken bij de mogelijke opleidingskeuze van hun kind.

Meer informatie en aanmelden via de website van Zone.college.