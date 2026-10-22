NEDERLAND-DUITSLAND — GrensInfoPunten organiseren webinars over grensoverschrijdend thuiswerken

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Foto: Euregio Rijn-Waal

Wie in Nederland woont en in Duitsland werkt, of andersom, moet rekening houden met verschillende regels rond zorgverzekering, pensioen, loonbelasting en belastingaangifte. Dit wordt nog complexer als er (deels) vanuit huis wordt gewerkt voor een werkgever in het buurland. De GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens organiseren daarom op maandag 9 en 16 november twee gratis webinars over deze onderwerpen.

Op 9 november is het webinar gericht op werknemers die in Nederland wonen en (deels) thuiswerken voor een Duitse werkgever. Dit webinar wordt in het Nederlands gegeven. Een week later, op 16 november, staat de situatie centraal van werknemers die in Duitsland wonen en (deels) thuiswerken voor een Nederlandse werkgever. Dit webinar is in het Duits. Beide sessies vinden plaats van 16.30 tot 17.30 uur via Microsoft Teams.

De GrensInfoPunten bieden onafhankelijke informatie aan grensgangers en kennen de cultuur, taal en systemen aan beide zijden van de grens. Ze houden hun kennis over belastingen en sociale zekerheid actueel door gezamenlijke trainingen en werken nauw samen met specialisten uit Nederland en Duitsland.

Wie wil deelnemen, kan zich aanmelden via de volgende formulieren: voor het webinar op 9 november deze link, en voor het webinar op 16 november deze link. Meer informatie is te vinden op de website van de GrensInfoPunten: grenzinfo.eu.