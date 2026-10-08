LICHTENVOORDE — Harmen Veerman geeft soloshow in Den Diek

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Zanger en gitarist Harmen Veerman geeft zondag 13 december 2026 een solo-optreden in Den Diek in Lichtenvoorde. Van 15.00 tot 17.30 uur brengt hij muziek van artiesten die hem hebben gevormd, afgewisseld met persoonlijke verhalen.

Veerman werd bekend als zanger van de Volendamse band Left Side. Die scoorde eind jaren zestig en begin jaren zeventig verschillende Top 40-hits, waaronder ‘Like a Locomotion’. Vanaf 2011 speelde en zong hij bij de Tribute to The Cats Band.

Tijdens zijn soloshow speelt Veerman nummers van onder anderen Bob Dylan, The Beatles, Elvis Presley, Neil Young en The Eagles. Ook songs van Left Side en liedjes van zijn broer Cees Veerman van The Cats staan op het programma.

Het optreden vindt plaats aan de Dijkstraat 30. De zaal opent om 14.00 uur. Kaarten kosten €15 per persoon, exclusief servicekosten.

Meer informatie en kaartverkoop via Den Diek.