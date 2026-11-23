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Het theater van Bommelwereld zat 22 november vol voor de allereerste Taal van Toonderdag. Ruim 250 bezoekers uit Nederland en België waren naar de literaire en kunstzinnige dag gekomen, die werd georganiseerd door Stichting Kunst in ’t Koetshuys (KiK). Alle kaarten waren uitverkocht.

Het idee voor deze dag ontstond in 2025, kort na de opening van kasteel Bommelstein aan de N18. Bommelwereld brengt het culturele erfgoed van Marten Toonder weer onder de aandacht, met zijn bekende figuren Olie B. Bommel en Tom Poes.

Tijdens de dag gingen Toonder-kenners Pim Oosterheert, Rob Barnhoorn en Klaas Driebergen in vermakelijke lezingen in op de bijzondere rol van Toonders taalgebruik in het dagelijks leven. Daarnaast spraken Edwin Bomers en Bart Porskamp van Marveld Recreatie over het ontstaan van Bommelwereld, waar de plannen al zo’n tien jaar geleden zijn begonnen.

De afsluiting van de dag was muzikaal, met taalartiest Spinvis en Saartje van Camp, afgewisseld met poëzie van dichter Ingmar Heytze.

KiK kijkt terug op een geslaagde eerste editie van Taal van Toonderdag en onderzoekt de mogelijkheid om het evenement in de toekomst voort te zetten.

Verder is KiK al bezig met nieuwe evenementen en exposities. In december staat onder meer een try-out gepland van de oudejaarsconference van Frans Miggelbrink, exclusief voor KiK-donateurs.

Meer informatie is te vinden op de officiële website van KiK.