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Foto: Grol PR

Het vrouwenteam van Grol VR 18+ 1 heeft vrijdag 20 november 2026 het kampioenschap binnengehaald. Met overtuigende overwinningen in de laatste drie competitiewedstrijden liet het team concurrenten Erix, Buurse en FC Winterswijk achter zich.

De laatste wedstrijden werden met ruime cijfers gewonnen, wat de ploeg de titel opleverde. Na de beslissende zege werd het kampioenschap gevierd in Lievelde en later in Groenlo, waar het team samen met supporters het succes vierde.

De titel van Grol VR 18+ 1 onderstreept de sterke prestaties van het team in deze competitie en markeert een hoogtepunt in het seizoen 2026. De ploeg toonde in de slotfase van het seizoen een uitstekende vorm en liet zien dat het de terechte kampioen is.