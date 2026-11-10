GROENLO — Frühshoppen met Die Slingetaler Musikanten in Groenlo

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Op zondag 29 november 2026 kunnen muziekliefhebbers in Groenlo terecht voor een bijzondere ochtend in De Mattelier. Daar verzorgt Die Slingetaler Musikanten een Frühshoppen, een concert met een mix van Alpenländische muziek, Duitse Schlagers, Oostenrijkse volksmuziek en klanken uit Tsjechië en Slovenië.

De muzikanten nemen het publiek mee op een muzikale reis door Europa, maar voegen ook een lokale twist toe. Zo staan er nummers in het Achterhoekse dialect op het programma, naast countryklassiekers en evergreens in het Nederlands en Engels. Het concert begint om 11.00 uur, de zaal gaat open om 10.30 uur.

De Mattelier aan de Mattelierstraat 19 biedt met dit zitconcert een gelegenheid om op een ontspannen manier te genieten van verschillende muziekstijlen, gecombineerd met een gezellige sfeer. De entree bedraagt €12,50 en is inclusief een kop koffie of thee en garderobe.

Kaarten kunnen worden gereserveerd via telefoonnummer 0544 – 46 20 20 of per e-mail via info@demattelier.nl. De online kaartverkoop wordt binnenkort beschikbaar gesteld.

Meer informatie over deze en andere voorstellingen is te vinden op de officiële pagina van De Mattelier.