GROENLO — ABBA Experience brengt klassiekers naar Groenlo

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Liefhebbers van de muziek van ABBA kunnen op 12 december 2026 terecht in De Mattelier in Groenlo. Daar speelt de coverband ABBA Experience een show vol bekende hits van de Zweedse popgroep, waaronder Dancing Queen, Mamma Mia en Waterloo. De voorstelling begint om 20.30 uur, de zaal gaat een uur eerder open.

ABBA Experience bestaat uit zes muzikanten die de sfeer van de jaren zeventig en tachtig willen terugbrengen met authentieke kostuums en een energieke uitvoering. De band heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een van de beste ABBA-tributebands en treedt op bij uiteenlopende evenementen, van festivals tot bedrijfsevenementen.

De voorstelling in De Mattelier biedt zit- en staplekken en de entree bedraagt 27,50 euro. Kaarten kunnen worden gereserveerd via telefoonnummer 0544 – 46 20 20 of per e-mail via info@demattelier.nl. Online kaartverkoop wordt binnenkort beschikbaar gesteld.

Meer informatie over de band is te vinden op hun officiële website. Ook via sociale media zoals Facebook en Instagram deelt ABBA Experience updates over hun optredens.

Wie de sfeer van ABBA wil beleven in de Achterhoek kan de show in Groenlo niet missen. De Mattelier organiseert regelmatig voorstellingen en evenementen; het volledige programma is te bekijken op hun website.

Meer informatie en kaartverkoop voor ABBA Experience in De Mattelier: demattelier.nl/voorstellingen/abba-experience/